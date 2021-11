Covid: in Veneto superati i 20 mila attuali positivi, sono quasi 2 mila i casi in un giorno e 13 i morti

Sono ben 1.928 i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, di cui 241 nella singola provincia veronese. È quanto comunica sabato 20 novembre Azienda Zero nel consueto bollettino Covid giornaliero.

Report Covid Regione Veneto 20 novembrre 2021 ore 8

I casi attualmente positivi al virus sono 20.494 a livello regionale e 2.535 nella provincia di Verona, in entrambi i casi in aumento rispetto a ieri quanto erano rispettivamente 19.297 e 2.396. A crescere è poi purtroppo anche il numero delle vittime che vede oggi ben 13 nuovi decessi rispetto a ieri a livello regionale, passando dagli 11.892 morti totali da inizio pandemia indicati ieri, agli odierni 11.905. Nella singola provincia di Verona il triste computo è restato invariato, fermo a quota 2.680 vittime totali.

Report Covid Regione Veneto 20 novembrre 2021 ore 8

In merito alla situazione negli ospedali, il bollettino di oggi indica 310 persone ricoverate in area medica (dato stabile rispetto a ieri) e 61 pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri). Nel complesso, conteggiando sia i pazienti Covid tuttora positivi che quelli ricoverati ma negativizzatisi dall'infezione, sono 356 in area medica e 69 nelle terapie intensive, mentre ieri erano rispettivamente 357 e 64.

Nella provincia veronese la situazione negli ospedali descritta dal bollettino di oggi è numericamente invariata rispetto a ieri: sono 51 i pazienti Covid ricoverati, di cui 41 nelle aree non critiche, ovvero 1 in più nelle ultime 24 ore, mentre nelle terapie intensive sono scesi a 10, vale a dire 1 in meno rispetto a ieri.