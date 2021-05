Coronavirus: in Veneto 163 tamponi positivi, 10 morti in più e calo dei ricoveri da ieri sera

Secondo i dati forniti nel bollettino di oggi, domenica 2 maggio alle ore 8, da parte di Azienda Zero, il numero di tamponi positivi rilevati in Veneto rispetto alle 17 di sabato è pari a 163. Di questi, 63 sono nella provincia veronese.

Il dato dei casi attualmente positivi è così calato a livello regionale, passando dai 21.791 di ieri sera agli odierni 21.740. Nel Veronese gli attuali positivi sono invece saliti questa mattina a quota 4.624, mentre ieri sera erano 4.619. Aumenta purtroppo anche il numero delle vittime totali da inizio pandemia in Veneto: sono 11.365 questa mattina i morti a livello regionale, vale a dire 10 in più rispetto a ieri sera. Immutato invece il dato per la singola provincia veronese, dove i decessi totali sono rimasti fermi a quota 2.576.

Report Regione Veneto 2 maggio 2021 - ore 8

In merito ai ricoveri ospedalieri, quest'oggi troviamo in Veneto 897 persone tuttora positive al virus Sars-CoV-2 e curate in area non critica (-2 rispetto a ieri sera), mentre altri 149 pazienti sono ricoverati nelle terapie intensive. (-5 rispetto a ieri sera). Negli ospedali veronesi sono invece nel complesso aumentati di 9 unità i ricoveri di pazienti Covid rispetto a sabato sera: nelle aree non critiche vi sono infatti quest'oggi 140 persone, vale a dire 10 in più rispetto alle ore 17 di sabato 1 maggio, mentre nelle terapie intensive troviamo 18 pazienti (-1 rispetto a ieri sera).

