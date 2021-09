Covid: in Veneto 4 morti in 24 ore, 1 a Verona. Lieve crescita dei ricoveri in ospedale rispetto a ieri

Sono 463 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al virus Sars-CoV-2 in Veneto. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, venerdì 17 settembre, a cura come sempre di Azienda Zero. Di questi sono 211 i casi assegnati alla provincia di Verona. Il bollettino indica inoltre uno scorporo di -531 casi positivi assegnati a soggetti con domicilio fuori dalla Regione Veneto.

Report Regione Veneto Covid 17 settembre 2021 ore 8

Il numero di persone attualmente positive al coronavirus è pari a 12.368 sul piano regionale, dunque in calo rispetto alle 12.456 indicate ieri. Per quanto riguarda la singola provincia veronese, ieri i soggetti attuali positivi erano 1.718 mentre quest'oggi sono diminuiti a quota 1.691. Ad aumentare sono però purtroppo le vittime da inizio pandemia: in tutto il Veneto si è giunti a quota 11.736 morti totali, ovvero 4 decessi in più nelle ultime 24 ore, dei quali 1 registrato nella provincia veronese che vede il totale delle vittime salire a quota 2.657.

Report Regione Veneto Covid 17 settembre 2021 ore 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto si registra un lieve aumento dei ricoveri: in area non critica troviamo oggi 218 pazienti Covid tuttora positivi al virus, ovvero 4 in più rispetto a ieri, mentre resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva fermo a quota 53. Considerando anche i pazienti negativizzati ed ancora in ospedale, troviamo oggi 265 persone in area non critica (ieri erano 261) e 57 in terapia intensiva (ieri erano 56).

Anche prendendo in considerazione la nostra provincia si riscontra quest'oggi un lieve aumento dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali per acuti: in area non critica troviamo 50 persone, ovvero 3 pazienti in più rispetto alle precedenti 24 ore. Resta invece immutato il numero dei pazienti curati in terapia intensiva negli ospedali veronesi, vale a dire 7 persone.