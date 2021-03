Coronavirus: in Veneto 32 morti da ieri sera e sono 1.242 i nuovi tamponi positivi

Secondo quanto indicato nel bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di oggi, mercoledì 17 marzo, sono 1.242 i nuovi tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 registrati in Veneto. Di questi se ne contano nuovi 240 per quanto riguarda la singola provincia di Verona.

Report Regione Veneto 17 marzo 2021 ore 8

Il dato dei casi attualmente positivi a livello regionale si è quindi visibilmente accresciuto, passando dai 35.832 di ieri sera agli odierni 36.442, dei quali soltanto nel Veronese ben 5.182 (la provincia più colpita è però quella di Padova con 9.024 attuali positivi). Per quel che concerne invece il triste dato delle vittime, quest'oggi in Veneto sono segnalati 10.259 morti totali da inizio pandemia, vale a dire ben 32 decessi in più rispetto ai 10.227 di ieri sera e dei quali 3 nel Veronese che raggiunge quota 2.375 morti totali.

Il dato dei ricoveri ospedalieri è leggermente in calo questa mattina a livello regionale. Sono infatti 1.337 i pazienti tuttora positivi al virus ed accolti in area non critica (-6), mentre altri 191 sono quelli curati nelle terapie intensive (-1). Dati in lieve calo anche per la provincia veronese che vede quest'oggi 309 ricoveri totali di pazienti tuttora positivi al virus (-3), dei quali 264 curati in area non critica (dato stabile rispetto a ieri sera) ed altri 45 accolti nelle terapie intensive (-3).

