Covid: in Veneto altri 10 morti in 24 ore e ricoveri in costante crescita

Sono 5.577 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 nella Regione Veneto. Di questi, sono 754 quelli attribuiti alla provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, venerdì 17 dicembre, a cura come sempre di Azienda Zero.

In merito all'alto numero di tamponi positivi, il presidente Zaia ha spiegato in conferenza stampa che è tale anche poiché include alcuni dati dei giorni scorsi. Lo stesso Zaia ha spiegato che di tutti i tamponi fatti nelle ultime 24 ore quelli positivi sono il 5,15%, rivelando poi i dati determinanti per il passaggio in zona gialla del Veneto da lunedì 20 dicembre: incidenza settimanale di positività ogni 100 mila abitanti a quota 506 casi, tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva al 13% e quello relativo all'area medica al 15%. I dati Agenas, riferiti a ieri, sono ancora più alti: 16% per l'area medica e 15% per le terapie intensive.

Report Covid Veneto 17 dicembre 2021 ore 8

I soggetti attualmente positivi al virus sono oggi 57.038 a livello regionale e 7.446 nella provincia di Verona, in etrambi i casi in crescita rispetto a ieri quando erano 53.938 e 7.004. Cresce purtroppo anche il numero delle vittime: sono infatti quest'oggi 12.135 i morti totali in Veneto da inizio pandemia, ovvero 10 in più rispetto a ieri, dei quali 1 registrato nella nostra provincia che oggi conta 2.711 vittime complessive da inizio pandemia.

Scarica il Report Covid Veneto 17 dicembre 2021 ore 8

In merito alla situazione negli ospedali, in Veneto prosegue la costante crescita del numero di pazienti Covid ricoverati: oggi sono infatti 25 in più rispetto a ieri i pazienti curati negli ospedali veneti, di cui 21 in area medica e 4 nelle terapie intensive. Troviamo dunque oggi 980 pazienti Covid in area medica e 154 nelle terapie intensive delle strutture ospedaliere in Veneto. Considerando anche i pazienti negativizzatisi dall'infezione ma che ancora necessitano di cure ospedaliere, vi sono oggi 1.090 persone in area medica e 164 ricoverate in terapia intesiva (ieri erano rispettivamente 1.071 e 159).

Per quel che riguarda la provincia di Verona, i ricoveri sono in lieve aumento: troviamo oggi infatti 126 pazienti Covid attualmente positivi al virus e ricoverati in ospedale (+1), di cui 106 in area medica (+2) e 20 nelle terapie intensive (-1). I pazienti sono al momento curati negli ospedali cittadini di Verona, sia a Borgo Trento che in Borgo Roma, oltre alle strutture di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar e alla Pederzoli di Peschiera del Garda.