Coronavirus: 11 morti in Veneto (6 a Verona) da ieri sera, calo degli attuali positivi e ricoveri

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino di oggi, sabato 17 aprile, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito a livello regionale di 595 unità rispetto alle ore 17 di venerdì. Nella singola provincia di Verona sono 181 i nuovi tamponi positivi rilevati.

Prosegue dunque anche quest'oggi a livello regionale il calo delle persone attualmente positive in Veneto, passate dalle 26.921 di ieri sera alle odierne 26.643. Lieve rialzo invece degli attuali positivi per quel che riguarda la singola provincia scaligera che passa da 5.043 persone attuali positive di ieri sera alle 5.067 di stamattina. Cresce purtroppo anche il numero delle vittime, giunte quest'oggi a quota 11.088 totali da inizio pandemia a livello regionale, vale a dire 11 decessi in più rispetto a ieri sera. Nella sigola provincia di Verona i morti sono saliti a quota 2.522, vale a dire 6 vittime in più rispetto a ieri sera.

Report Veneto ore 8 - 17 aprile 2021

Per quanto riguarda i ricoveri, negli ospedali del Veneto continua il drastico calo dopo i -84 ricoveri di ieri. Anche questa mattina, infatti, il bollettino di Azienda Zero segnala a livello regionale -53 ricoverati in area non critica rispetto alle ore 17 di venerdì, così come -8 sono i ricoveri in area non critica. Nel complesso, dunque, in Veneto vi sono questa mattina 1.244 persone tuttora positive al virus ed accolte in ospedale nelle aree non critiche, mentre altre 234 sono curate in terapia intensiva.

Per quel che riguarda invece la singola provincia di Verona, troviamo oggi anche qui un significativo calo dei ricoveri ospedalieri: in area non critica sono 292 le persone tuttora positive al virus Sars-CoV-2 curate in area non critica, vale a dire 19 in meno rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive vi sono 55 pazienti negli ospedali veronesi, 4 in meno rispetto a ieri sera.

