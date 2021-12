Coronavirus: in Veneto bilancio nero nelle ultime 24 ore con 22 morti e 45 nuovi ricoveri di pazienti Covid

Sono 3.383 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, a cura come sempre di Azienda Zero. Nella provincia di Verona sono indicati +511 casi di tampone positivo al coronavirus.

Report Covid Veneto 16 dicembre 2021 ore 8

Sale quindi a 53.938 il numero di persone attualmente positive al virus nella nostra Regione (ieri erano 53.100), delle quali 7.004 nella singola provincia scaligera (ieri erano 6.729). Drammatico il bilancio dei decessi nelle ultime 24 ore in Veneto, con ben 22 morti registrati in più. Da inizio pandemia sono infatti oggi 12.125 le vittime totali nella nostra Regione, mentre ieri erano 12.103. In provincia di Verona le vittime erano 2.709, salite a 2.710 quest'oggi con un nuovo decesso.

Ad essere in costante aumento è anche la pressione ospedaliera per quel che riguarda le strutture del Veneto: rispetto a ieri quest'oggi si contano 45 ricoveri in più di pazienti Covid, tra questi 30 in area medica e 15 in terapia intensiva. Si è dunque giunti a 1.109 pazienti Covid attualmente positivi e ricoverati in Veneto, dei quali 959 in area medica e 150 nelle terapie intensive. Conteggiando anche le persone negativizzatesi dall'infezione ma che ancora necessitano di cure ospedaliere, si sale a quota 1.071 per i pazienti in area medica (ieri erano 1.040) e a 159 per quelli nelle terapie intensive (ieri erao 144).

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali della provincia veronese, quest'oggi si riscontra un lieve incremento dei ricoveri rispetto a ieri: sono infatti 125 i pazienti Covid attualmente positivi al virus e curati nelle strutture scaligere, ovvero 3 pazienti in più rispetto alle precedenti 24 ore. A crescere è il dato dei ricoveri in area medica, dove si è giunti a 104 pazienti (+3), mentre restano stabili i numeri delle terapie intensive dove si è rimasti a 21 pazienti Covid. Le persone curate in ospedale sono al momento accolte presso gli ospedali cittadini di Verona, sia a Borgo Trento che in Borgo Roma, oltre a quelli di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar e Peschiera del Garda.