Covid: lieve aumento delle terapie intensive in Veneto e due morti, una vittima a Verona

Sono 509 i nuovi casi in più rispetto a ieri sera di tamponi rilevati positivi al coronavirus in tutta la Regione Veneto. Di questi, 116 sono quelli attribuiti alla singola provincia veronese, in assoluto quella che ne conta di più rispetto alle altre venete. È quanto emerge dal bollettino regionale di oggi, domenica 15 agosto 2021, curato come sempre da Azienda Zero.

Sono dunque in aumento sul piano regionale i casi di persone attualmente positive al virus, passati nelle ultime 24 ore da quota 13.286 a 13.330. I morti totali da inizio pandemia in Veneto sono saliti a quota 11.654, vale a dire 2 in più rispetto a ieri, di cui 1 proprio nella provincia scaligera che vede così aumentare il triste computo totale delle vittime a quota 2.638.

Report Regione Veneto 15 agosto 2021 ore 8

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, si registra oggi un lieve aumento dei pazienti curati in terapia intensiva sul piano regionale. Sono, infatti, 30 in totale i pazienti tuttora positivi al virus e curati in area critica, vale a dire 3 in più rispetto a ieri. Vi sono poi altre 144 persone attualmente positive al virus e curate nei reparti di area medica (dato invariato nelle ultime 24 ore). Nel complesso, conteggiando sia pazienti Covid positivi che negativizzati, i ricoveri in Veneto sono oggi 175 in area non critica e 33 nelle terapie intensive.

Report Regione Veneto 15 agosto 2021 ore 8

Analizzando la situazione degli ospedali nella singola provincia veronese, troviamo quest'oggi 49 pazienti tuttora positivi al virus ricoverati in area medica, vale a dire 2 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Sono invece stabili i ricoveri in terapia intensiva che, così come ieri, negli ospedali scaligeri risultano essere 8.