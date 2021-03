Coronavirus: in aumento le terapie intensive in Veneto e a Verona, crescono gli attuali positivi

In base ai nuovi dati forniti da Azienda Zero nel bollettino delle ore 8 di oggi, domenica 14 marzo, i nuovi tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto sono 938 in più rispetto a ieri sera. Di questi, alla singola provincia di Verona ne vengono attribuiti 135.

Per ciò che riguarda il dato dei casi attualmente positivi al coronavirus, si è passati dalle 34.416 persone segnalate a livello regionale sabato sera, alle odierne 35.006, registrando dunque un cospicuo incremento. Nella provincia scaligera ieri sera erano 4.549 gli attuali positivi, mentre stamattina ne vengono indicati 4.663. Per ciò che concerne il triste dato delle vittime da inizio pandemia, in Veneto se ne contano oramai ben 10.106, vale a dire 7 morti in più rispetto a sabato sera. Nella provincia scaligera il computo aggiornato delle vittime è oggi pari a 2.359, vale a dire 2 morti in più rispetto a ieri sera.

In merito ai ricoveri ospedalieri, questa mattina troviamo in Veneto 1.107 pazienti tuttora positivi al virus e ricoverati nelle aree non critiche (-7), oltre a 181 persone che si trovano invece in terapia intensiva (+7). Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, troviamo oggi 266 pazienti ricoverati in totale, vale a dire 1 in più rispetto a ieri sera. Nello specifico vi sono 221 persone tuttora positive al virus e curate nelle aree non critiche degli ospedali scaligeri (-2), mentre nelle terapie intensive troviamo 45 pazienti (+3).

