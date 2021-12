Covid: in Veneto oltre 2 mila nuovi casi, ricoveri in salita e 10 morti nelle ultime 24 ore

Sono 2.096 i casi totali in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, di cui 203 nella provincia scaligera. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, a cura come sempre di Azienda Zero.

Il numero delle persone attualmente positive al virus è salito a 50.585 (ieri erano 49.241), di cui nella provincia di Verona sono 6.127 (ieri erano 5.947). A salire è purtroppo anche il numero dei decessi in Veneto: sono 10 in più i morti segnalati oggi rispetto a ieri con il computo totale delle vittime da inizio pandemia che è salito a quota 12.065. A Verona i morti totali sono 2.704, nessuno in più rispetto alle precedenti 24 ore.

Report Covid Veneto 13 dicembre 2021 ore 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, continua a crescere il numero dei ricoverati Covid: sono oggi 24 in più rispetto a ieri i pazienti curati in Veneto, di cui 21 in area non critica e 3 in terapia intensiva. Negli ospedali della nostra Regione vi sono dunque ad oggi 824 pazienti Covid in area medica e 128 nelle terapie intensive. Se si considerano anche i pazienti negativizzatisi dall'infezione ma che ancora necessitano di cure ospedaliere, troviamo in Veneto 916 persone curate in area medica (ieri erano 894) e 136 nelle terapie intensive (ieri erano 133).

In merito alle strutture ospedaliere della provincia di Verona, anche qui troviamo oggi i ricoveri di pazienti Covid in aumento: sono infatti nel complesso 117 i pazienti tuttora positivi e curati in ospedale nel Veronese, di cui 101 in area medica e 16 nelle terapie intensive, ovvero 8 pazienti in più rispetto alle ultime 24 ore (+6 in area medica e +2 in terapia intensiva). I pazienti Covid nella nostra provincia sono attualmente curati negli ospedali di Verona a Borgo Trento e Borgo Roma, quindi negli ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar e alla Pederzoli di Peschiera del Garda.