Covid: zero nuovi decessi e calo degli attuali positivi in Veneto, ma aumentano i ricoverati negli ospedali

Secondo quanto indicato nel bollettino a cura di Azienda Zero, sono 465 in più i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati nell'intera Regione Veneto rispetto a ieri. Di questi, sono 73 quelli che vengono assegnati alla provincia veronese.

Complessivamente si registra un calo tra i soggetti attualmente positivi al virus sul piano regionale: sabato 11 settembre erano 12.902, mentre quest'oggi sono calati a quota 12.810. Anche nella singola provincia scaligera si riscontra una diminuzione seppur assai lieve: sono oggi 1.824 i casi attualmente positivi, a fronte dei 1.827 indicati ieri. Nessuna variazione invece per quel che riguarda il numero delle vittime registrate da inizio pandemia che, in Veneto, sono in totale 11.719, delle quali a Verona e provincia 2.653.

Report Covid Regione Veneto 12 settembre 2021 ore 8

A crescere è invece il numero complessivo dei ricoverati negli ospedali del Veneto, in particolar modo aumenta il numero dei pazienti in area non critica rispetto a ieri. Sono infatti 216 le persone oggi ricoverate e tuttora positive al virus Sars-CoV-2, vale a dire 17 in più rispetto alle precedenti 24 ore. A queste si vanno poi ad aggiungere ulteriori 52 pazienti Covid che si trovano al momento curati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali veneti. Se si considerano invece sia pazienti Covid tuttora positivi che i negativizzati, troviamo oggi 259 persone in area non critica (erano 240 ieri) e 57 pazienti in terapia intensiva (stesso numero nelle precedenti 24 ore).

Per quanto riguarda la singola provincia veronese, si riscontra un lieve aumento complessivo dei ricoveri di pazienti Covid: in area medica sono quest'oggi 46 le persone ricoverate, ovvero 4 in più rispetto a sabato 11 settembre, cui vanno a sommarsi altri 10 pazienti curati in terapia intensiva (-1 rispetto alle precedenti 24 ore).