Covid: il Veneto inizia il 2022 con oltre 14 mila nuovi casi positivi e 12 decessi in 24 ore

Sono ben 14.270 in più rispetto a ieri i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati nel territorio della Regione Veneto a fronte di 28.150 tamponi molecolari e di 134.667 tamponi antigenici effettuati. Dei 14.270 casi, sono 2.208 quelli riscontrati nella singola provincia di Verona. È quanto si apprende dal primo bollettino Covid del nuovo anno che rivela come il 2022 sia iniziato purtroppo ancora una volta nel segno della pandemia.

Report Covid Veneto 1 gennaio 2022

Nel complesso a livello regionale sono ben 103.891 le persone oggi attualmente positive al coronavirus, delle quali 18.451 nella singola provincia veronese. Un dato cresciuto abbondantemente nelle ulltime 24 ore, essendo ieri gli attuali positivi 93.298 in Veneto e 16.669 nella provincia scaligera. Ad aumentare è purtoppo anche il numero delle vittime totali: rispetto a ieri sono infatti 12 in più i morti registrati, portando così il computo complessivo dei decessi da inizio pandemia in Veneto a quota 12.395. Nel territorio di Verona e provincia si contano due morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.739 vittime da inizio pandemia.

Scarica il report Covid Veneto 1 gennaio 2022

In ambito ospedaliero si registra quest'oggi un netto calo dei ricoveri in area non critica, con -39 pazienti Covid. Ad aumentare sono le persone curate in terapia intensiva, dove sono stati ricoverati ulteriori 6 pazienti. In tutto il Veneto troviamo dunque oggi 1.134 pazienti Covid tuttora positivi e curati in area medica, mentre altri 184 si trovano in terapia intensiva. Conteggiando anche i negativizzati che necessitano però ancora di cure ospedaliere, troviamo 1.275 pazienti in area medica e 197 nelle terapie intensive.

Per quel che riguarda gli ospedali della provincia veronese, la situazione di oggi non presenta significativi mutamenti rispetto a ieri. Si assiste ad un lieve aumento, con +2 pazienti Covid ricoverati (+1 in area medica e +1 in terapia intensiva). Troviamo infatti quest'oggi 184 pazienti Covid tuttora positivi e curati negli ospedali in area medica, cui si sommano ulteriori 27 pazienti nelle terapie intensive. Le persone al momento curate nel territorio veronese sono accolte dalle strutture ospedaliere cittadine di Borgo Trento e Borgo Roma nel capoluogo scaligero, quindi negli ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar e Peschiera del Garda.