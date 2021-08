Covid: zero decessi in Veneto e 483 casi positivi in più nelle ultime 24 ore. Nel mese di luglio ricoveri raddoppiati

Sono nuovi 483 in casi in più di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto rispetto alle precedenti 24 ore. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, domenica 1 agosto 2021, curato da Azienda Zero. Alla singola provincia veronese sono assegnati 127 casi.

Report Covid Regione Veneto 1 agosto 2021 ore 8

Cresce dunque anche il numero degli "attuali positivi" che passa da 12.116 a 12.355 a livello regionale e da 3.096 a 3.139 nella provincia veronese. Non si registrano invece fortunatamente nelle ultime 24 ore nuovi decessi in tutto il Veneto, con il computo totale della vittime da inizio pandemia che resta così fermo a quota 11.642, delle quali sono 2.632 quelle registrate nella singola provincia scaligera.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali veneti, oggi si registra una lieve flessione rispetto a ieri: 108 i pazienti Covid tuttora positivi al virus curati in area medica, vale a dire 3 in meno, cui si sommano i 15 pazienti Covid tuttora positivi curati nelle terapie intensive, ovvero 1 in più rispetto a ieri. Nel complesso, tra negativizzati e tuttora positivi, i pazienti negli ospedali veneti sono 146 in area medica (-3) e 18 nelle terapie intensive (+1). Fa riflettere però il fatto che rispetto ad un mese fa i ricoveri in Veneto siano di fatto raddoppiati: il bollettino dell'1 luglio, infatti, segnalava 45 pazienti positivi in area medica (oggi 108) e 6 nelle terapie intensive (oggi 15).

Negli ospedali veronesi la situazione resta pressoché immutata rispetto a ieri: sono infatti 38 i pazienti Covid in area medica (-1), mentre salgono a quota 6 le terapie intensive (+1 rispetto a ieri).

