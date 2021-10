Covid: zero nuovi decessi in tutto il Veneto da ieri e calo degli attuali positivi

Sono 349 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in tutta la Regione Veneto, di cui 95 assegnati alla singola provincia di Verona. È quanto si legge nel report di oggi, giovedì 7 ottobre, diramato da Azienda Zero.

Il numero di persone attualmente positive al coronavirus nella nostra Regione è pari a 9.818, in calo dunque rispetto alle 10.201 segnalate ieri. Anche a Verona si registra una diminuzione degli attuali positivi, passando da 1.130 a 1.085. Buona notizia di oggi è l'assenza di nuovi decessi sul piano regionale, con il numero totale delle vittime da inizio pandemia che è rimasto fermo a quota 11.786, delle quali solo a Verona e provincia 2.661.

Report Covid Regione Veneto 7 ottobre 2021 ore 8

Rispetto a ieri tornano però a salire i ricoveri negli ospedali, anche se solamente in area medica: sono 158 i pazienti Covid curati in area non critica, ovvero 7 in più rispetto alle precedenti 24 ore, cui si sommano altre 37 persone in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri). Considerando sia i pazienti Covid tuttora positivi che quelli già negativizzatisi ma pur sempre ricoverati, sono 207 le persone curate in area medica (ieri erano 201) ed altre 43 quelle in terapia intensiva (ieri erano 44).

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della provincia scaligera, i numeri restano pressoché invariati rispetto a ieri: sono 23 i pazienti in area medica, 1 in più rispetto alle precedenti 24 ore, mentre in terapia intensiva si trovano ricoverati sempre 6 pazienti Covid, esattamente come ieri.