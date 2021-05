Coronavirus: in Veneto 370 nuovi tamponi positivi, a Verona zero morti in 24 ore

Secondo i dati riportati da Azienda Zero nel bollettino serale di oggi, domenica 9 maggio, il numero di nuovi tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito in Veneto di altre 97 unità rispetto a questa mattina quando se ne contavano già 273. Nel complesso sono dunque 370 i nuovi tamponi positivi rilevati a livello regionale nelle ultime 24 ore, di cui 80 nella singola provincia veronese.

Report Regione Veneto 9 maggio 2021 ore 17

Il dato dei casi di persone attualmente positive al virus è salito nelle ultime 24 ore a livello regionale da quota 18.990 a 19.027, mentre nella singola provincia scaligera si è passati dai 4.044 casi di attuali positivi di sabato alle ore 17 ai 4.063 di questa sera. Per ciò che riguarda il numero delle vittime, si è giunti ad un totale di 11.424 persone decedute in Veneto da inizio pandemia, 4 in più rispetto nelle ultime 24 ore. Nessun decesso si è invece riscontrato nel Veronese, dove il numero delle vittime totali è oggi 2.588.

Per quel che concerne la situazione negli ospedali del Veneto, troviamo questa sera 699 pazienti Covid in area non critica, vale a dire 10 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, mentre nelle terapie intensive ve ne sono altri 127, uno in più rispetto alle ore17 di sabato. In lieve aumento rispetto alle ore 17 di sabato sono invece i ricoveri negli ospedali scaligeri, dove questa sera troviamo 235 pazienti Covid positivi, fronte dei 231indicati 24 ore fa. Nel dettaglio, vi sono 195 persone ricoverate nelle aree non critiche ed altre 40 curate nelle terapie intensive.

Report Regione Veneto 9 maggio 2021 ore 17

Allegati