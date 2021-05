Coronavirus: in Veneto 698 tamponi positivi e 7 morti in 24 ore. Calo dei ricoveri

Secondo i dati forniti da Azienda Zero, alle ore 17 di oggi, venerdì 7 maggio, sono altri 211 i tamponi positivi rilevati in Veneto che si aggiungono ai 487 indicati questa mattina, per un totale di 698 tamponi positivi nelle ultime 24 ore a livello regionale. Nella singola provincia di Verona, invece, i tamponi positivi rilevati rispetto alle ore 17 di giovedì sono stati 177.

Il dato dei casi attualmente positivi al virus è passato nelle ultime 24 ore dai 19.609 indicati giovedì sera agli odierni 19.216. Si registra un calo dei soggetti attuali positivi al virus anche a livello della singola provincia scaligera, dove si è passati da 4.295 persone attualmente positive a 4.141.

Report Regione Veneto 7 maggio 2021 ore 17

Cresce invece purtroppo il numero delle vittime in Veneto: sono in totale questa sera 11.418 i morti da inizio pandemia, vale a dire 7 in più rispetto alle precedenti 24 ore, dei quali 4 nella provincia veronese dove i decessi sono saliti a quota 2.587 totali.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si nota un certo miglioramento. Troviamo, infatti, questa sera in Veneto 745 persone curate nelle aree non critiche (erano 774 alle ore 17 di giovedì), mentre nelle terapie intensive vi sono 134 pazienti (erano 136 giovedì sera). Negli ospedali veronesi si conferma il calo dei ricoveri rispetto alle precedenti 24 ore, con 212 pazienti in area non critica (erano 220 giovedì sera), mentre sono stabili le terapie intensive a quota 43.

Allegati