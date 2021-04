Coronavirus: in Veneto 474 tamponi positivi e 17 morti (4 a Verona) nelle ultime 24 ore

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino serale di lunedì 5 aprile, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito di altre 185 unità rispetto alle ore 8 di questa mattina a livello regionale. In Veneto, dunque, nelle ultime 24 ore si contano nuovi 474 tamponi positivi rilevati, di cui 95 nel singolo territorio della provinicia di Verona.

Il dato dei casi attualmente positivi è sceso in Veneto rispetto al mattino, passando da 37.472 a quota 37.325 in serata. In calo anche il dato nel territorio veronese che conta questa sera 6.682 persone attualmente positive. Per quanto riguarda il numero di decessi, in Veneto si è giunti a quota 10.766 da inizio pandemia e nelle ultime 24 ore si contano 17 morti. Nella provincia veronese i decessi totali sono 2.461, vale a dire 4 morti in più nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto 5 aprile 2021 ore 17

In merito ai ricoveri ospedalieri, nell'intera Regione Veneto si hanno questa sera 1.697 pazienti tuttora positivi e curati in area non critica negli ospedali, oltre a 286 persone accolte nelle terapie intensive. In aumento dunque i ricoveri nel complesso durante le ultime 24 ore, essendo che nella serata di domenica in area non critica vi erano 1.682 persone, così come nelle terapie intensive erano 285 i pazienti. Per quanto riguarda il territorio veronese, sono 367 le persone ricoverate in area non critica (5 in più rispetto al mattino) e 65 nelle terapie intensive (3 in più rispetto al mattino).

