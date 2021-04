Coronavirus: in Veneto 767 tamponi positivi e 16 vittime nelle ultime 24 ore

Secondo quanto indicato nel bollettino serale di Azienda Zero, sono saliti di 367 unità i tamponi rilevati positivi in Veneto rispetto a questa mattina, quando se ne contavano 400 in più rispetto a ieri sera. Sono dunque in totale 767 i tamponi positivi rilevati a livello regionale nelle ultime 24 ore, dei quali nel territorio della provincia di Verona sono 195.

Report Regione Veneto 30 aprile ore 17.

Il dato delle persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 nel territorio veneto è in lieve calo, essendo passato dai 21.979 soggetti indicati ieri agli odierni 21.821. Sono invece in lieve aumento gli attuali positivi nella singola provincia di Verona, dove si è passati dai 4.561 di ieri agli odierni 4.584. Per quanto riguarda il triste dato dei decessi, nelle ultime 24 ore il computo è salito a quota 11.336, vale a dire 16 vittime in più nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto. La singola provincia scaligera conta invece 4 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.570 morti da inizio pandemia.

Per quel che riguarda i ricoveri, questa sera troviamo negli ospedali veneti 965 persone ricoverate nei reparti non critici e 153 pazienti tuttora positivi al virus curati nelle terapie intensive (in calo rispetto a ieri di 15 unità). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della provincia veronese, poche le variazioni rispetto a questa mattina: 159 i ricoveri totali, di cui 142 in area non critica (-1) e 17 in terapia intensiva (-1).

