Coronavirus: in Veneto 1.050 i nuovi tamponi positivi e 45 morti in 24 ore, ricoveri stabili

Secondo quanto riportato nel bollettino serale di Azienda Zero, sono altri 400 i tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto rispetto al mattino, quando se ne contavano 650 rispetto a venerdì sera. Nelle 24 ore sono dunque 1.050 i nuovi tamponi positivi a livello regionale, di cui 184 nella singola provincia di Verona.

Report Regione Veneto 3 aprile 2021 ore 17

Il numero di persone attualmente positive in Veneto è sceso rispetto al mattino, giungendo a quota 37.389 di cui nel Veronese 6.560. Cresce invece purtroppo in modo drammatico il numero delle vittime: alle ore 17 di venerdì i decessi totali in Veneto erano 10.682, mentre 24 ore dopo sono saliti a quota 10.727, vale a dire 45 morti in più. Nella nostra provincia le vittime erano 2.442 e sono salite a quota 2.447 nelle ultime 24 ore con altri 5 decessi.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto, la situazione nell'arco delle ultime 24 ore è rimasta piuttosto stabile. Sono infatti 1.665 i pazienti nelle aree non critiche (venerdì sera erano 1.664), mentre altre 283 persone si trovano ricoverate in terapia intensiva (venerdì sera erano 282). Per quel che riguarda la singola provincia di Verona, troviamo questa sera in totale 437 persone tuttora positive al virus Sars-CoV-2 e ricoverate in ospedale, delle quali 373 in area non critica (11 in più rispetto al mattino) ed altre 64 nelle terapie intensive (-1 rispetto al mattino).

