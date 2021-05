Coronavirus: 172 tamponi positivi in 24 ore nel Veneto, mentre calano i ricoveri in ospedale

In base a quanto indicato nel bollettino serale di sabato 29 maggio da parte di Azienda Zero, in Veneto vi sono altri 70 casi di tampone positivo rilevati in più rispetto alle ore 8. A questi si sommano i 102 del mattino, per un totale nelle 24 ore di 172 tamponi positivi, di cui nella singola provincia veronese 28.

Numeri bassi che portano così a calare ulteriormente il dato delle persone "attualmente positive" al virus Sars-CoV-2 che è sceso a quota 8.699 a livello regionale (24 ore fa erano 9.045 gli attuali positivi). Nella provincia scaligera si è passati da 1.498 attuali positivi indicati alle ore 17 di venerdì, ai 1.360 nelle 24 ore successive. Per Verona prosegue inoltre l'assenza di nuovi decessi che dura ormai da oltre due giorni (l'ultima variazione risale al mattino del 27 maggio), per un totale di 2.611 vittime da inizio pandemia che, anche stasera, resta immutato. In Veneto, al contrario, si è giunti a 11.559 morti totali, vale a dire 8 vittime nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto ore 17 29 maggio 2021

Per quanto attiene i ricoveri ospedalieri, prosegue anche oggi il calo a livello regionale: nei reparti di area non critica degli ospedali veneti troviamo infatti 291 pazienti (erano 306 venerdì sera), cui si aggiungono altri 51 pazienti Covid positivi curati nelle terapie intensive (24 ore fa erano 57). Per quel che riguarda gli ospedali della provincia scaligera, troviamo questa sera 73 pazienti Covid in area non critica e 14 nelle terapie intensive, vale a dire in entrambi i casi un ricovero in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

