Virus: 843 tamponi positivi in Veneto, su ricoveri e terapie intensive anche a Verona

Secondo quanto indicato nel bollettino di Azienda Zero, alle ore 8 di oggi, domenica 28 marzo, sono 843 i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto rispetto a sabato sera. Nella singola provincia veronese se ne contano nuovi 146.

Per ciò che riguarda i "casi attualmente positivi" si assiste dunque ad un nuovo aumento, passando dai 39.379 di ieri sera agli odierni 39.649 attuali positivi a livello regionale. Nel territorio scaligero si è passati dai 6.424 di ieri agli odierni 6.419, registrando invece un lieve calo. Per quanto riguarda il numero di vittime totali in Veneto si è arrivati a quota 10.528, vale a dire 9 morti in più da ieri sera. Nel Veronese i decessi totali sono saliti a 2.418, uno in più rispetto alle ore 17 di sabato 27 marzo.

Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri nell'intera Regione Veneto si riscontra un netto aumento rispetto a ieri sera. Sono infatti ben 1.576 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche, cioè 39 in più rispetto a ieri sera, mentre altre 267 persone si trovano al momento in terapia intensiva nelle strutture del Veneto, vale a dire 10 pazienti in più rispetto a ieri sera. Sono dunque 49 in più nel complesso i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali del Veneto rispetto a sabato sera.

Anche nella singola provincia di Verona si registra una crescita dei ricoveri ospedalieri ed infatti troviamo questa mattina 352 persone accolte nei reparti di area non critica, vale a dire 12 pazienti tuttora positivi al virus in più rispetto a ieri sera. Ad essi si aggiungono poi 61 persone totali al momento ancora positive e curate nelle terapie intensive degli ospedali scaligeri, vale a dire 4 pazienti in più rispetto a ieri sera. Nel complesso sono quindi 16 ricoveri in aumento rispetto alle ore 17 di sabato 27 marzo.

