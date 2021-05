Coronavirus: in Veneto calano ancora i ricoveri, nel Veronese zero decessi nelle ultime 24 ore

Secondo quanto indicato nel bollettino serale di Azienda Zero, sono altri 96 i tamponi positivi rilevati in Veneto che si sommano ai 131 di questa mattina, per un totale di 227 nelle ultime 24 ore, dei quali nel territorio veronese sono 43. Il numero di persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 è passato dalle 9.130 di giovedì sera alle odierne 9.045, registrando dunque un calo sul piano regionale. Gli attuali positivi a livello di provincia veronese sono invece 1.498, anche in questo caso in diminuizione rispetto ai 1.511 indicati 24 ore fa.

Report Regione Veneto ore 17 - 28 maggio 2021

Il dato dei decessi totali da inizio pandemia in Veneto ha raggiunto questa sera quota 11.551 morti, vale a dire 3 nuove vittime rispetto a quanto indicato nel bolletino delle ore 17 di giovedì. Per la provincia di Verona, invece, non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore ed il dato resta così fermo a quota 2.611 morti totali.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, in Veneto troviamo oggi 306 pazienti Covid positivi curati nei reparti di area non critica, dunque in calo rispetto ai 324 indicati nella serata di giovedì. Migliora la situazione anche nelle terapie intensive, dove a livello regionale troviamo 57 pazienti Covid, vale a dire 4 in meno rispetto ai 61 indicati 24 ore fa. Negli ospedali della provincia veronese i ricoveri sono invece 74 per quel che riguarda l'area non critica e 15 invece quelli curati nelle terapie intensive.

Report Regione - Veneto ore 17 - 28 maggio 2021