Coronavirus: in Veneto 633 tamponi positivi e 6 morti in 24 ore, ricoveri ospedalieri in calo

Secondo il bollettino serale di Azienda Zero sono altri 158 i tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto al mattino, quando già erano 475 in più rispetto a sabato sera. Nel complesso sono quindi 633 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore, dei quali 140 nella singola provincia di Verona.

Report Regione Veneto 25 aprile 2021 ore 17

Il dato dei casi attualmente positivi è aumentato rispetto a sabato sera in Veneto, passando da 23.178 a 23.351 soggetti attuali positivi. Nel Veronese sono oggi 4.631, mentre 24 ore fa erano 4.553, dunque in aumento anche nel territorio scaligero. Il numero delle vittime è rimasto immutato rispetto al mattino: 11.235 morti da inizio pandemia in Veneto, dei quali 2.553 a Verona. Sono dunque 6 i decessi nelle ultime 24 ore, di cui 3 nella nostra provincia.

In merito ai ricoveri negli ospedali si riscontra un lieve calo a livello regionale: sono 1.049 i pazienti tuttora positivi al coronavirus e curati in area non critica, dunque 10 in meno rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive troviamo 184 persone, vale a dire lo stesso numero di 24 ore fa. Nella singola provincia di Verona non vi sono state variazioni rispetto al mattino per quel che riguarda la situazione dei ricoveri: 143 le persone accolte in area non critica e 22 quelle curate in terapia intensiva.

