Coronavirus: in Veneto sono 1.105 nuovi tamponi positivi e 22 morti nelle ultime 24 ore

Secondo i dati del bollettino serale di Azienda Zero il numero di tamponi positivi al virus in Veneto è salito di altre 417 unità rispetto al mattino quando si contavano 688 casi in più rispetto a ieri. Nelle 24 ore sono dunque 1.105 i nuovi casi di tampone positivo nella nostra Regione, dei quali 225 nella singola provincia di Verona.

Report Regione Veneto 23 aprile 2021 ore 17

Il numero di persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 è passato da 23.277 a 23.204, dunque in lieve calo a livello regionale nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia di Verona sono 4.481 questa sera, anche in qui in calo rispetto ai 4.512 soggetti attuali positivi di 24 ore fa. Sono invece in aumento in Veneto purtroppo le vittime, passate da 11.193 totali indicate alle ore 17 del 22 aprile, alle 11.215 di oggi. Sono dunque 22 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, di questi sono 6 quelli in terra veronese dove il triste computo è salito a quota 2.545 morti totali da inizio pandemia.

Per quanto riguarda i ricoveri di pazienti tuttora positivi al virus, in Veneto troviamo questa sera 1.094 persone in area non critica (19 in meno rispetto a 24 ore fa), mentre nelle terapie intensive i pazienti sono 189 (9 in meno rispetto a giovedì sera). Nella singola provincia di Verona vi sono invece in lieve rialzo rispetto a questa mattina i ricoveri con 175 pazienti, di cui 149 in area non critica (+2) e 26 nelle terapie intensive (+2).