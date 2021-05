Covid: nessun decesso a Verona nelle ultime 24 ore. In Veneto calano ancora i ricoveri

Secondo quanto indicato nel bollettino serale di Azienda Zero, alle ore 17 di sabato 22 maggio sono altri 82 i casi di tampone positivo rilevati in Veneto che si aggiungono ai 154 di questa mattina. In totale, dunque, si hanno 236 casi di tamponi positivi nelle ultime 24 ore a livello regionale, mentre nella singola provincia di Verona sono 54.

Il dato dei casi attualmente positivi è dunque calato in Veneto da 11.534 a 11.190 nelle ultime 24 ore, mentre nella provincia scaligera si è passati da 2.224 attuali positivi a 2.227, dunque in lieve rialzo. Per quanto riguarda il numero delle vittime da inizio pandemia in Veneto si è giunti questa sera a quota 11.525, dunque un morto in più nelle ultime 24 ore a livello regionale. Nessun nuovo decesso invece per la provincia veronese che resta ferma a quota 2.606 vittime totali.

Report Regione Veneto 22 maggio ore 17

I ricoveri negli ospedali veneti risultano anche questa sera in calo rispetto alle precedenti 24 ore: sono 441 i pazienti tuttora positivi al coronavirus e ricoverati in area non critica (erano 446 venerdì sera), mentre nelle terapie intensive troviamo 72 pazienti Covid positivi (erano 74 venerdì sera). Sono invece in lieve rialzo i ricoveri negli ospedali della provincia veronese rispetto a ieri sera, con 142 pazienti Covid positivi totali, dei quali 123 in area non critica (erano 138 stamane ed anche venerdì sera), oltre a 19 persone ricoverate in terapia intensiva (dato stabile).

