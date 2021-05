Coronavirus: zero decessi nelle ultime 24 ore per Verona, in Veneto calo dei ricoveri

Secondo quanto indicato nel bollettino serale di Azienda Zero, quest'oggi domenica 2 maggio, alle ore 17 sono altri 197 i tamponi positivi rilevati in Veneto oltre ai 163 conteggiati stamane. Nel complesso sono quindi 360 i test positivi nelle ultime 24 ore a livello regionale, di cui nella singola provincia di Verona sono 85.

Il dato dei casi di persone attualmente positive al coronavirus in Veneto è passato da 21.791 a 21.790, dunque in calo di un soggetto positivo nelle ultime 24 ore. Il numero degli attuali positivi è invece al rialzo rispetto a ieri nella singola provincia di Verona, dove si è passati dai 4.619 casi di sabato alle ore 17, agli odierni 4.631.

Report Regione Veneto 2 maggio 2021 - ore 17

Per quanto riguarda il numero delle vittime totali da inizio pandemia in Veneto, questa sera sono 11.366 i morti, vale a dire 11 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il dato nel territorio veronese, invece, non si riscontra alcuna variazione, con dunque zero nuovi decessi in 24 ore rispetto ai 2.576 totali già segnalati sabato sera.

In merito ai ricoveri negli ospedali, troviamo questa sera a livello regionale 897 pazienti tuttora positivi al virus in area non critica (alle ore 17 di sabato erano 899), mentre nelle terapie intensive sono ricoverate altre 150 persone (sabato alle ore 17 erano invece 154). Si è dunque dinanzi ad un lieve calo dei ricoveri nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la provincia veronese vi sono invece questa sera 139 pazienti in area non critica, vale a dire 9 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in terapia intensiva troviamo 18 pazienti, lo stesso numero di questa mattina (una persona in meno rispetto alle ore 17 di sabato sera).

