Virus: ricoveri in crescita sia in Veneto che a Verona, 1.320 tamponi positivi in 24 ore

Secondo quanto indicato nel bollettino serale di Azienda Zero sono altri 237 i casi di tamponi positivi al virus rilevati in tutta la Regione Veneto rispetto al mattino, per un totale di 1.320 nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia di Verona, dopo i 155 indicati al mattino, questa sera se ne sono aggiunti altri 41.

Il dato delle persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 è giunto in serata a quota 37.620 a livello regionale, mentre nella provincia scaligera sono in totale 5.567 gli attuali positivi. Il triste dato dei decessi da inizio pandemia è salito a quota 10.322 in Veneto, con altri 4 morti in più rispetto al mattino e 13 decessi nelle 24 ore. A Verona nel complesso sono 2.389 le persone positive al virus che hanno perso la vita, 2 in più nelle ultime 24 ore.

Report Regione Veneto ore 17 19 marzo 2021

Per quanto riguarda il numero dei ricoveri ospedalieri si registra un aumento a livello regionale rispetto al mattino, con 1.376 persone tuttora positive al virus e curate in area non critica (+23), mentre altre 202 si trovano in terapia intensiva (+3). La crescita dei ricoveri ospedalieri si riscontra rispetto a questa mattina anche a livello di provincia veronese. Nel complesso sono infatti 349 i pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 e ricoverati in ospedali scaligeri, vale a dire 14 persone in più. Nel dettaglio, troviamo 304 pazienti in area non critica (+13) e 45 nelle terapie intensive (+1).

