Coronavirus: in Veneto sono 1.931 i nuovi tamponi positivi e 42 i morti nelle ultime 24 ore

Secondo quanto indicato nel bollettino serale di Azienda Zero, alle ore 17 di mercoledì 17 si contano in Veneto nuovi 689 casi di tamponi positivi in più rispetto al mattino, quando se ne registravano ulteriori 1.242. Nel complesso, dunque, sono 1.931 i nuovi tamponi rilevati nelle ultime 24 ore a livello regionale, dei quali 364 nella singola provincia di Verona.

Continua così a crescere il dato dei casi attualmente positivi che ha raggiunto questa sera quota 36.729, vale a dire 897 persone attuali positive in più nelle ultime 24 ore in Veneto (alle ore 17 di martedì erano infatti 35.832). Nella sola provincia di Verona risultano esservi in totale 5.273 soggetti attualmente positivi al virus, mentre quella più colpita resta la provincia di Padova con 9.092 casi.

Report regione Veneto 17 marzo 2021 ore 17

Continua purtroppo a crescere anche il numero dei morti che questa sera raggiunge in Veneto quota 10.269 vittime in totale da inizio pandemia, 10 in più rispetto al mattino e ben 42 decessi nelle ultime 24 ore (il bollettino delle ore 17 di martedì ne indicava 10.227). La provincia scaligera conta ulteriori 3 decessi rispetto al mattino quando già se n'erano registrati altrettanti, portando così a 6 le vittime nelle ultime 24 ore e a quota 2.378 il numero totale dei deceduti nel Veronese. Giovedì 18 marzo, ricordiamo, si tiene peraltro la "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus" ed anche a Verona è prevista alle ore 11 una cerimonia in piazza Bra, con il sindaco ed il prefetto al cospetto delle bandiere del municipio esposte a mezz'asta per osservare un minuto di silenzio.

Dopo il lieve calo mattutino dei ricoveri, questa sera in Veneto si registrano complessivamente 6 pazienti in più tuttora positivi al virus e ricoverati nelle strutture ospedaliere. Nel dettaglio troviamo 1.342 persone curate in area non critica (+5) e 192 accolte nelle terapie intensive (+1). Nella singola provincia scaligera, invece, i dati sui ricoveri sono rimasti invariati rispetto al mattino, con 309 persone tuttora positive al virus e ricoverate in ospedale, delle quali 264 in area non critica e 45 nelle terapie intensive.

