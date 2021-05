Coronavirus: prosegue il calo dei ricoveri, un decesso in 24 ore in tutto il Veneto (a Verona)

I pazienti ad oggi positivi e curati negli ospedali per acuti della nostra Regione in terapia intensiva sono scesi a 93

In base a quanto riferito nel bollettino serale di domenica 16 maggio alle ore 17, curato da Azienda Zero, in Veneto sono altri 144 i tamponi positivi rilevati rispetto al mattino, quando erano 133. Nel complesso, dunque, sono 277 tamponi positivi a livello regionale nelle ultime 24 ore, dei quali 40 nella provincia veronese.

Il numero delle persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 è calato in Veneto, passando dalle 15.730 indicate alle ore 17 di sabato ai 15.562 soggetti attuali positivi di domenica sera. In lieve aumento sono invece nella singola provincia di Verona, dove nelle ultime 24 ore si è passati da 3.086 persone attualmente positive di sabato sera alle odierne 3.116.

Report Regione Veneto 16 maggio 2021 ore 17

Nell'arco delle ultime 24 ore in tutta la nostra Regione si è registrano un nuovo decesso, avvenuto proprio nella provincia di Verona. I morti totali da inizio pandemia sono dunque saliti rispetto a sabato sera a quota 11.486 in Veneto, dei quali 2.599 nel territorio dell'intera provincia scaligera.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, in Veneto si prosegue nel trend di calo che perdura da qualche giorno. Domenica sera troviamo 576 pazienti Covid positivi curati nelle aree non critiche (erano 580 sabato sera), oltre a 93 persone al momento in terapia intensiva (erano 96 alle ore 17 di sabato). Nella singola provincia veronese, invece, sono segnalati questa sera 160 pazienti nelle aree non critiche (uno in meno rispetto alle precedenti 24 ore) ed altri 31 nelle terapie intensive (due in meno rispetto alle ore 17 di sabato).

Report Regione Veneto 16 maggio 2021 ore 17