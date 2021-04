Covid: in Veneto 932 tamponi positivi e 24 morti in 24 ore, ma netto calo dei ricoveri

Sono 84 in meno i ricoverati rispetto a giovedì sera negli ospedali in area non critica

Secondo i dati forniti da Azienda Zero, sono altri 354 i casi di tampone positivo in più rilevati in Veneto rispetto alle ore 8 di questa mattina, venerdì 16 aprile, quando già se ne contavano altri 578 per un totale di 932 nuovi tamponi positivi a livello regionale nelle ultime 24 ore. Nella singola provincia veronese sono invece 224 i nuovi casi di tampone positivo.

Il dato dei casi attualmente positivi al virus Sars-CoV-2 è calato in Veneto, passando dai 27.853 soggetti positivi di ieri sera agli odierni 26.921, di cui nella provincia scaligera 5.043 (24 ore fa erano 5.158). Cresce purtroppo ancora il numero dei morti che raggiunge in Veneto quota 11.077 vittime da inizio pandemia, vale a dire 24 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Nella provincia veronese si contano oggi 7 morti in più rispetto alle precedenti 24 ore, portando il triste computo globale a quota 2.516 morti.

Report Regione Veneto ore 17 16 aprile 2021

Un dato incoraggiante giunge in Veneto sotto il profilo dei ricoveri ospedalieri in area non critica, calati rispetto a ieri di ben 84 unità. Sono infatti 1.297 i pazienti tuttora positivi al virus accolti negli ospedali veneti (giovedì alle ore 17 erano 1.381), mentre resta identico il numero delle persone positive ricoverate in terapia intensiva, vale a dire 242. Nella singola provincia di Verona sono ugualmente in calo i ricoveri negli ospedali per quel che riguarda le aree non critiche, 6 persone in meno rispetto a questa mattina per un totale di 311 ricoveri. Vi sono poi altre 59 persone tuttora positive al virus e ricoverate negli ospedali veronesi in terapia intensiva (dato stabile rispetto al mattino).

Report Regione Veneto ore 17 16 aprile 2021

