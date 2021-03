Coronavirus: in Veneto crescono i ricoveri e sono 1.176 nuovi tamponi positivi in 24 ore

Nel Veronese vi sono 226 persone curate in area non critica e 47 nelle terapie intensive

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino serale di oggi, domenica 14 marzo, sono altri 238 i tamponi positivi in Veneto che, sommati ai 938 di stamattina, portano il totale nelle 24 ore a 1.176. Nella singola provincia di Verona sono invece solo 7 i tamponi in più rispetto al mattino quando erano 135.

Il dato dei casi attualmente positivi è così passato dai 35.006 delle ore 8 ai 35.017, restando dunque più o meno stabile a livello regionale. Continua purtroppo a crescere il dato dei decessi che questa sera ha toccato quota 10.111 in tutto il Veneto da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono quindi 12 i decessi in Veneto, dei quali 4 nella provincia veronese.

Report Regione Veneto ore 17 14 marzo 2021

Per ciò che riguarda il dato dei ricoveri ospedalieri in Veneto si registra una nuova impennata. Sono infatti ben 33 in più questa sera i pazienti curati negli ospedali veneti rispetto al mattino, di cui 30 nuovi ricoveri in area non critica e 3 nelle terapie intensive (+10 nelle ultime 24 ore). In totale sono 1.321 le persone tuttora positive al virus e curate nelle strutture venete, delle quali 1.137 in area non critica e 184 nelle terapie intensive.

Nella singola provincia veronese sono questa sera saliti a 273 i ricoveri di pazienti positivi al virus, vale a dire altri 7 in più rispetto al mattino ed 8 in più nelle ultime 24 ore. Negli ospedali scaligeri vi sono 226 persone al momento curate in area non critica e 47 nelle terapie intensive.

Report Regione Veneto ore 17 14 marzo 2021

