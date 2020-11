Coronavirus: il Veneto segna nuovi 1.247 tamponi positivi e +41 ricoveri in una notte

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino di oggi, lunedì 9 novembre alle ore 8, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 sono saliti rispetto a ieri sera di altre 1.247 unità in Veneto. Nella singola provincia di Verona se ne segnalano 83.

Per quanto concerne il numero di "casi attualmente positivi" in tutto il Veneto si è saliti da 51.924 a quota 53.145 (+1.221), mentre a Verona si è passati dagli 8.545 di ieri sera agli odierni 8.626 (+81). Il numero delle vittime complessive in Veneto è poi salito da quota 2.586 a 2.595 (+9), delle quali 688 nella sola provincia scaligera (un nuovo decesso rispetto a ieri sera).

Report Regione Veneto 9 novembre 2020 ore 8

Per quel che concerne i ricoveri negli ospedali veneti, sono oggi in totale 1.783, dei quali 1.580 in area non critica e 203 nelle terapie intensive. Tra i soli pazienti ricoverati e tuttora positivi al virus Sars-CoV-2, troviamo invece 1.464 persone in area non critica (+40) e 195 nelle terapie intensive (+1), per un totale di 1.659 (+41).

La provincia veronese conta oggi in totale 375 persone ricoverate e positive al virus Sars-CoV-2 (+8), di queste 316 sono in area non critica (+8) e 59 nelle terapie intensive (dato stabile). I pazienti sono così ripartiti nei vari ospedali veronesi: 62 in Borgo Roma di cui 1 in terapia intensiva, 89 in Borgo Trento di cui 18 in terapia intensiva, 50 a Legnago di cui 10 in terapia intensiva, 11 a San Bonifacio di cui 8 in terapia intensiva, 85 al Magalini di Villafranca di cui 16 in terapia intensiva, 2 a Marzana, 8 a Bussolengo, 5 a Bovolone tutti in area non critica. Infine, sono 47 i pazienti all'ospedale Sacro Cuore di Negrar, di cui 3 in terapia intensiva e 16 alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, di cui sempre 3 in terapia intensiva.

Report Regione Veneto 9 novembre 2020 ore 8

