Coronavirus: 21 nuovi decessi da ieri sera in Veneto, crescono i ricoverati a Verona

In base a quanto indicato nel bollettino di Azienda Zero, il Veneto quest'oggi, sabato 9 gennaio, presenta alle ore 8 altri 2.052 tamponi positivi in più rispetto a ieri sera. Alla singola provincia di Verona ne vengono attribuiti altri 572.

Il dato dei "casi attualmente positivi" risale in Veneto a quota 89.451 (mentre ieri sera erano 89.303), così come a Verona dove se ne contano 20.924 (ieri sera erano 20.767). Ancora in crescita purtroppo anche il numero delle vittime da inizio pandemia: in totale nell'intera Regione Veneto sono ad oggi 7.345 i morti, vale a dire 21 decessi in più rispetto ai 7.324 indicati nel bollettino serale di ieri. La provincia di Verona resta sempre la più colpita con ben 1.818 decessi totali, 5 in più rispetto ai 1.813 di ieri sera (e già nelle scorse 24 ore erano stati altrettanti 24 i morti).

Report Regione Veneto 9 gennaio 2021 ore 8

Lieve calo per i ricoveri negli ospedali del Veneto: sono ad oggi 2.889 i pazienti positivi nelle strutture ospedaliere regionali (-3 rispetto a ieri sera), di cui 2.540 in area non critica (-2) e 349 nelle terapie intensive (-1). Nella singola provincia di Verona troviamo invece un aumento dei ricoveri ospedalieri di pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2: sono infatti nel complesso 709 quest'oggi le persone curate negli ospedali scaligeri (+17 rispetto a ieri sera), delle quali 624 nelle aree non critiche (+15) e 85 che si trovano invece in terapia intensiva (+2).

