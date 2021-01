Coronavirus: in Veneto 36 morti da ieri sera e altri 1.715 tamponi positivi

Secondo quanto riportato nel bollettino odierno di Azienda Zero, in Veneto i nuovi casi di tampone positivo al virus sono saliti di altre 1.715 unità. Nella singola provincia di Verona sono nuovi 271.

Il dato dei "casi attualmente positivi" è giunto in Veneto a quota 90.951, mentre a Verona sono 20.895. Il triste dato dei decessi è invece passato dai 7.227 morti segnalati alle ore 17 di ieri agli odierni 7.263 in tutto il Veneto, vale a dire 36 in più. Nella provincia di Verona sono indicati oggi 1.794 vittime totali, vale a dire 5 in più rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto 8 gennaio 2021 ore 8

Il numero dei ricoveri in Veneto è calato da ieri sera, sono infatti in totale 2.906 i pazienti accolti negli ospedali (-31), di cui 2.549 in area non critica (-32) e 357 nelle terapie intensive (+1). Nella provincia scalilgera sono invece 696 i pazienti ricoverati (+1), di cui 610 in area non critica (+1) e 86 in terapia intensiva (dato stabile).

Report Regione Veneto 8 gennaio 2021 ore 8

Allegati