Coronavirus: in Veneto +164 tamponi positivi, a Verona sono +4 mentre calano i ricoveri

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto nel bollettino di oggi, venerdì 7 agosto, aggiornati alle ore 8, il numero totale di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2, dato cumulativo, è aumentato rispetto a ieri sera di ben +164 unità. Si tratta naturalmente di un dato che appare sensibilemente condizionato dalle ultime rilevazioni che si stanno processando nel focolaio all'interno del centro migranti di Casier a Treviso che, infatti, conta quest'oggi come provincia +131 casi. Gli altri casi di tampone positivo sono stati assegnati alle province di Padova (+15), Venezia (+8), Verona (+4), Vicenza (+3) e Rovigo (+1), oltre a +2 casi legati a persone domiciliate fuori dal Veneto.

L'aumento di casi indicato si riflette anche nel dato di "casi attualmente positivi" che in tutto il Veneto passano dai 1.075 di ieri sera agli odierni 1.215 (+140). Nella sola provincia di Verona invece si contano oggi 91 "casi attualmente positivi", vale a dire 2 in meno rispetto ai 93 indicati ieri sera. Per quanto riguarda poi il triste dato dei decessi totali, non si riscontrano oggi variazioni con il numero di vittime in Veneto fermo a quota 2.078, di cui 589 nella sola provincia di Verona.

Per quanto riguarda poi il numero di ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, si è di fronte oggi a un leggero calo rispetto a ieri sera: sono infatti 120 le degenze complessive, sia di pazienti tuttora positivi al virus sia già negativizzati, dei quli 111 accolti in area non critica e 9 nelle terapie intensive. Nell'alveo dei soli pazienti ricoverati e tuttora positivi al coronavirus Sars-CoV-2, sono 37 nel complesso (-1 rispetto a ieri sera), di cui 31 in area non critica e 6 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Nel dettaglio dei ricoveri ospedalieri in provincia di Verona, calano a 3 nel complesso con 1 ricovero in Borgo Roma e 2 all'ospedale di Borgo Trento (-1), tutti pazienti curati in area non critica.

In merito al numero di persone che si trovano al momento in isolamento domiciliare, si assiste oggi ad un incremento pari a +241 soggetti rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 5.212 persone, delle quali 68 in presenza di sintomatologia sospetta riferibile alla malattia Covid-19. Anche nella singola provincia di Verona si assiste ad un incremento dei soggetti in isolamento domiciliare: quest'oggi sono indicate 1.187 persone sottoposte alla misura (+20), delle quali tuttavia solo 17 in presenza di sintomi sospetti (-10 rispetto a ieri mattina).

