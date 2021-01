Coronavirus: in Veneto da ieri sera altri 59 morti, solo a Verona sono 14 decessi in più

Secondo quanto riportato da Azienda Zero nel bollettino di oggi, mercoledì 6 gennaio alle ore 8, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito in Veneto di altre 1.778 unità rispetto alle ore 17 di ieri sera. Alla singola provincia di Verona vengono attribuiti nuovi 279 tamponi positivi.

Report Regione Veneto 6 gennaio 2021 ore 8

Nel complesso il numero di "casi attualmente positivi" al coronavirus in Veneto è calato a quota 91.299, vale a dire 2.076 casi attuali positivi in meno rispetto a ieri sera. In controtendenza la provincia di Verona vede salire da 20.538 a 20.582 il numero di persone attualmente positive. Il triste computo dei decessi in Veneto continua poi a crescere, passando dai 7.055 morti totali indicati ieri sera agli odierni 7.114, vale a dire ben 59 morti in più. Nella singola provincia di Verona le vittime totali sono giunte a quota 1.780, ben 14 nuovi morti rispetto a ieri sera.

Negli ospedali del Veneto si assiste ad un calo di pazienti tuttora positivi al virus ricoverati: questa mattina sono in totale 2.955 (-30 rispetto a ieri sera), di cui 2.612 in area non critica (-26) e 343 in terapia intensiva (-4). Nella singola provincia di Verona troviamo invece 680 persone ricoverate nel complesso (-11 rispetto a ieri mattina), delle quali 600 sono curate nei reparti di area non critica (-11) ed 80 si trovano nelle terapie intensive (dato stabile).

Report Regione Veneto 6 gennaio 2021 ore 8

Allegati