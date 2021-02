Coronavirus: in Veneto e a Verona calo ricoveri, ma 62 morti da ieri sera

Secondo i dati forniti da Azienda Zero questa mattina, sabato 6 febbraio, in Veneto alle ore 8 si registrano ulteriori 537 casi di tampone positivo rispetto a ieri sera. Nella singola provincia veronese sono altri 86 casi.

Per quanto riguarda il numero dei "casi attualmente positivi" si è dinanzi ad un nuovo calo, con 27.217 positivi attuali a livello regionale e 3.065 nella sola provincia di Verona. Il triste dato dei decessi registra invece un'impennata, passando in Veneto dai 9.191 morti totali segnalati ieri sera, agli odierni 9.253 di stamattina, vale a dire ben 62 vittime in più (di cui 6 a Verona). Cresce anche il numero dei guariti totali che a Verona è passato dai 55.664 di ieri sera, agli odierni 55.941.

Report Regione Veneto 6 febbraio 2021 ore 8

In calo sono i ricoveri negli ospedali del Veneto: 1.123 i pazienti positivi in area non critica (-64) e 158 nelle terapie intensive (-14), per un totale di 1.281 persone ricoverate e tuttora positive al virus. Nella singola provincia di Verona si hanno invece 231 persone positive ricoverate in area non critica (-9) e 32 nelle terapie intensive (-1), per un calo rispetto a ieri sera di -10 pazienti totali negli ospedali.

Report Regione Veneto 6 febbraio 2021 ore 8

Allegati