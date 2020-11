Coronavirus: nuovi 1.730 tamponi positivi in Veneto, 6 morti e +44 ricoveri in ospedale

Secondo il bollettino di Azienda Zero con i dati aggiornati alle ore 8 di questa mattina, mercoledì 4 novembre, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito rispetto a ieri sera di altre 1.730 unità in Veneto. Nella provincia di Verona sono indicati nuovi 382 casi di tampone positivo.

Per quel che riguarda il numero dei "casi attualmente positivi" in tutto il Veneto se ne contano stamante 37.536, vale a dire 1.649 in più rispetto a ieri sera. A Verona i "casi attualmente positivi" sono 5.177, cioè 376 in più rispetto alle ore 17 di ieri. Cresce purtroppo anche il numero delle vittime, giunto oggi a quota 2.478 in Veneto, vale a dire 6 morti in più rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 4 novembre 2020 ore 8

In merito ai ricoveri ospedalieri, la Regione Veneto ne conta oggi 1.348 in totale, di cui 1.193 nelle aree non critiche e 155 nelle terapie intensive. Nel novero dei soli pazienti ricoverati e tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 in Veneto si hanno oggi 1.225 persone (+44), delle quali 1.076 in area non critica (+41) e 149 nelle terapie intensive (+3).

Per quel che riguarda la singola provincia di Verona, troviamo oggi in totale 267 persone ricoverate e positive al virus Sars-CoV-2 (+10 rispetto a ieri sera), delle quali 230 nelle aree non critiche (+9) e 37 nelle terapie intensive (+1). I pazienti sono accolti negli ospedali scaligeri secondo questa ripartizione: 40 in Borgo Roma, 68 in Borgo Trento di cui 9 nelle terapie intensive, 29 a Legnago di cui 8 nelle terapie intensive, 7 a San Bonifacio di cui 2 nelle terapie intensive, 77 all'ospedale di Villafranca di Verona di cui 15 in terapia intensiva, 5 pazienti all'ospedale di Bovolone tutti in area non critica, 27 ricoverati a Negrar di cui 2 nelle terapie intensive e, infine, 14 ricoveri alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda di cui 1 in terapia intensiva.

