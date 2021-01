Coronavirus: in Veneto sono oltre 95 mila gli attuali positivi, da ieri sera altre 37 vittime

Secondo quanto indicato nel bollettino di Azienda Zero con i dati aggiornati a questa mattina, domenica 3 gennaio, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito di altre 1.864 unità rispetto a ieri sera in Veneto. Alla singola provincia di Verona vengono attribuiti 294 nuovi tamponi positivi.

Report Regione Veneto 3 gennaio 2021 ore 8

Il numero di "casi attualmente positivi" al coronavirus è dunque giunto a livello regionale a quota 95.159, di cui nella singola provincia scaligera sono ben 20.626. Per quanto riguarda poi il triste computo dei decessi, in Veneto dall'inizio della pandemia si contano 6.763 vittime, vale a dire altri 37 nuovi morti rispetto a quanto indicato alle ore 17 di sabato 2 gennaio. La provincia di Verona resta quella più colpita in termini di decessi, passando dai 1.708 morti totali di ieri sera agli odierni 1.713, con altre 5 vittime registrate nelle ultime ore.

Per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali veneti, questa mattina vi sono 3.053 pazienti tuttora positivi al virus (+21), di cui 2.688 accolti in area non critica (+26) e 365 nelle terapie intensive (-5). Nella singola provincia di Verona si assiste questa mattina ad un lieve calo dei ricoveri negli ospedali, con 693 pazienti tuttora positivi accolti nelle strutture scaligere (-4), di cui 609 nelle aree non critiche (-1) e 84 in terapia intensiva (-3).

Report Regione Veneto 3 gennaio 2021 ore 8

Allegati