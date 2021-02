Coronavirus: in Veneto altri 472 tamponi positivi, a Verona lieve aumento dei ricoveri

Secondo i dati forniti da Azienda Zero sono 472 i nuovi tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 registrati da ieri sera ad oggi, domenica 28 febbraio alle ore 8, in tutto il Veneto. Nella singola provincia veronese si tratta di nuovi 45 tamponi positivi.

Il dato dei casi attualmente positivi è così passato dai 24.181 di ieri sera, agli odierni 24.519 positivi attuali di stamattina a livello regionale, mentre nella singola provincia di Verona si è passati da 2.328 a 2.385. Per ciò che riguarda il triste dato dei decessi, quest'oggi si contano 7 morti in più rispetto a ieri sera, per un totale delle vittime aggiornato pari a 9.847 in tutto il Veneto. Nella singola provincia scaligera i morti totali sono 2.306, vale a dire 1 in più rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto 28 febbraio 2021 ore 8

Per ciò che riguarda la situazione dei ricoveri, negli ospedali del Veneto troviamo oggi 781 persone tuttora positive al virus Sars-CoV-2 ed accolte nei reparti di area non critica (-9), mentre altre 112 si trovano in terapia intensiva (+3). Nella singola provincia veronese, invece, i ricoveri totali sono 156, vale a dire 3 in più rispetto a ieri sera, di cui 137 nelle aree non critiche (+2) e 19 in terapia intensiva (+1).

