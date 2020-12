Coronavirus: in Veneto altri 2.154 tamponi positivi e 45 morti in più da ieri sera

Secondo quanto riportato da Azienda Zero nel bollettino di oggi, giovedì 24 dicembre, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito di ulteriori 2.154 unità rispetto a ieri sera in Veneto. Alla singola provincia di Verona vengono oggi assegnati altri 468 tamponi positivi.

Report Regione Veneto casi - 24 dicembre 2020 ore 8

Il dato dei "casi attualmente positivi" raggiunge quindi quest'oggi in Veneto quota 104.022, di cui nella sola provincia scaligera ben 21.687. Il numero aggiornato delle vittime continua poi ad essere purtroppo in crescita: a livello regionale sono questa mattina 5.859 i morti totali da inizio pandemia, cioè 45 in più rispetto a quanto indicato ieri sera. La singola provincia di Verona è poi passata dai 1.510 decessi di ieri sera, agli odierni 1.512 (+2).

Per ciò che riguarda i riccoveri negli ospedali, in tutto il Veneto si contano stamane 2.981 pazienti tuttora positivi (-1), dei quali 2.630 in area non critica (-2) e 351 nelle terapie intensive (+1). La provincia di Verona vede invece nel complesso calare i propri ricoveri di pazienti positivi al virus all'interno degli ospedali. In totale sono questa mattina 689 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere scaligere (-3), delle quali 604 in area non critica (-3) e 85 nelle terapie intensive (dato stabile).

Report Regione Veneto casi e ricoveri 24 dicembre 2020 ore 8

