Coronavirus: segnalati +29 casi a Verona, ma quelli "attualmente positivi" sono in calo

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto nel bollettino quotidiano e aggiornati alle ore 8 di questa mattina, giovedì 23 luglio, il numero totale di casi con tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito di +16 unità rispetto a ieri sera, raggiungendo così quota 19.729. Il dato è frutto in particolare di una riassegnazione di casi positivi con "domicilio fuori dal Veneto" che ieri risultavano essere in totale 334, ma che oggi sono indicati essere 229 (-35). Molti di questi casi riassegnati parrebbero essere confluiti proprio nella provincia di Verona che infatti oggi segna +29 casi, così come quella di Padova registra un +17. Il dato cumulativo per la provincia di Verona raggiunge dunque oggi quota 5.188 casi di tampone positivo al virus.

Report Regione Veneto casi 23 luglio 2020 ore 8

Si tratta evidentemente di numeri che vanno comunque "storicizzati" e letti dunque anche in parallelo con il dato dei "casi attualmente positivi" nella regione e nelle varie singole provincie. Infatti, in Veneto rispetto a ieri sera il dato dei "casi attualmente positivi" è passato da 649 a 657 (+8, cioè la metà del dato differenziale cumulativo relativo ai tamponi totali sin qui eseguiti), mentre nella singola provincia di Verona addirittura i "casi attualmente positivi" sono calati: ieri sera venivano segnalati 56 casi "attualmente positivi", questa mattina 55 (-1), a fronte invece come visto di un +29 nel dato differenziale cumulativo che comprende nello storico anche soggetti ormai negativizzati e deceduti. In merito poi proprio al numero dei morti, in tutta la regione rispetto a ieri sera non si riscontrano variazioni, con il triste dato che comprende sia l'ambito ospedaliero che quello extrra-ospedaliero rimasto fermo a quota 2.062 decessi in Veneto.

Per quanto riguarda il numero complessivo dei ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, non vi sono variazioni nel dato totale che vede 126 pazienti, sia tuttora positivi che negativizzati, accolti nelle varie strutture, di cui 119 in area non critica e 7 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i soli pazienti al momento ancora positivi al virus Sars-CoV-2 ricoverati in Veneto, si riscontra un calo pari a -3 degenze in area non critica dove al momento vi sono 28 persone, mentre restano 2 i ricoveri in terapia intensiva. Nel dettaglio della provincia di Verona, i pazienti tuttora positivi e ricoverati sono al momento 2 in area non critica e 1 in terapia intensiva presso l'ospedale di Borgo Roma, oltre a 1 soggetto curato in area non critica presso la struttura Pederzoli di Peschiera del Garda.

In merito poi al numero di soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento domiciliare, in tutto il Veneto vi è stata una vera e propria impennata rispetto alle precedenti 24 ore: alle 8 del 22 luglio venivano segnalati 2.180 soggetti in isolamento, dei quali 22 presentavano sintomatologia sospetta riconducibile alla malattia Covid-19, mentre questa mattina il numero di persone in isolamento è salito a quota 2.424 (+244), delle quali però solo 22 presentano una sintomatologia sospetta (-3). Un dato che riguarda da vicino proprio la provincia di Verona, dove ieri mattina erano 622 le persone sottoposte all'isolamento domiciliare (nessuna con sintomi), mentre stamane sono salite a quota 698 (+76), delle quali 2 presentano sintomatologia riconducibile alla Covid-19.

Report Regione Veneto isolamento domiciliare 23 luglio 2020 ore 8

