Coronavirus: in Veneto altri 1.711 tamponi positivi e 9 morti nelle ultime ore

Secondo quanto indicato da Azienda Zero nel bollettino con i dati aggiornati alle ore 8 di oggi, domenica 22 novembre, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito di altre 1.711 unità in Veneto rispetto a ieri sera. Nel Veronese sono 281 i casi rilevati nelle ultime ore.

Per ciò che riguarda il dato relativo ai "casi attualmente positivi", la Regione Veneto è giunta questa mattina a quota 72.456, mentre la provincia di Verona ne conta 13.758 (seconda solo a quella di Vicenza con 13.774 attuali positivi). Continua purtroppo a crescere anche il numero delle vittime: in Veneto si è ormai giunti a quota 3.221 morti totali, 9 in più rispetto a ieri sera, mentre nel Veronese sono 841 i decessi, uno in più rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto casi 22 novembre 2020 ore 8

I ricoveri negli ospedali veneti sono nel complesso quest'oggi 2.625, di cui 2.328 in area non critica e 297 nelle terapie intensive. Nel novero dei soli pazienti ricoverati e tuttora positvi al virus Sars-CoV-2 si contano invece 2.492 persone (+15), delle quali 2.211 in area non critica (+8) e 281 nelle terapie intensive (+7).

Negli ospedali della provincia di Verona sono questa mattina 541 i pazienti positivi al virus ricoverati (+3 rispetto a ieri sera), dei quali 467 in area non critica (+3) e 74 nelle terapie intensive (dato stabile). Questa la ripartizione nei vari ospedali veronesi: 92 in Borgo Roma di cui 4 nelle terapie intensive, 98 in Borgo Trento di cui 25 nelle terapie intensive, 79 all'ospedale di Legnago di cui 8 nelle terapie intensive, 47 a San Bonifacio di cui 10 in terapia intensiva, 102 all'ospedale di Villafranca di cui 15 in terapia intensiva. Vi sono quindi 4 pazienti a Marzana, 8 all'ospedale di Bussolengo e 3 in quello di Bovolone, tutti in area non critica. L'ospedale di Negrar accoglie poi 67 pazienti di cui 6 in terapia intensiva, mentre la clinica Pederzoli a Peschiera del Garda conta 41 ricoveri, dei quali 6 in terapia intensiva.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 22 novembre 2020 ore 8

Allegati