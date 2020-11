Virus: in Veneto sfondata quota 70 mila attuali positivi e altri 20 morti da ieri sera, 4 a Verona

Secondo i dati forniti da Azienda Zero aggiornati alle ore 8 di stamattina, sabato 21 novembre, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito a livello regionale di altre 2.197 unità rispetto a ieri sera. Alla singola provincia di Verona ne vengono assegnati nuovi 608, di gran lunga il territorio veneto che conta l'escursione maggiore.

Stessa sorte per la provincia di Verona che "primeggia" anche sotto il profilo dei "casi attualmente positivi" giunti quest'oggi a quota 13.475, mentre in tutto il Veneto si è arrivati a quota 70.747. Il numero aggiornato dei decessi in Veneto è oggi di 3.190 in totale (20 in più rispetto a ieri sera), di questi 833 nella provincia di Verona, vale a dire 4 in più rispetto a ieri sera.

Report Regione Veneto casi 21 novembre 2020 ore 8

Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali del Veneto è oggi pari a 2.612, di cui 2.321 in area non critica e 291 nelle terapie intensive. Nell'alveo dei soli pazienti ricoverati e tutttora positivi al virus Sars-CoV-2, vi sono 2.475 persone negli ospedali del Veneto (+33), di queste 2.200 in area non critica (+33) e 275 nelle terapie intensive (dato stabile).

Nella singola provincia di Verona, quest'oggi i ricoveri di persone tuttora positive al coronavirus Sars-CoV-2 sono in totale 545 (+1), di cui 471 in area non critica (+1) e 74 nelle terapie intensive (dato stabile). I pazienti sono così ripartiti nei vari ospedali veronesi: 93 a Borgo Roma di cui 4 in terapia intensiva, 96 a Borgo Trento di cui 25 in terapia intensiva, 75 all'ospedale di Legnago di cui 8 in terapia intensiva, 45 a San Bonifacio di cui 10 in terapia intensiva e 102 a Villafranca di Verona di cui 15 in terapia intensiva. Vi sono poi 4 ricoveri a Marzana, 19 a Bussolengo e 3 all'ospedale di Bovolone, tutti in area non critica. L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria a Negrar accoglie inoltre 68 pazienti di cui 6 in terapia intensiva, mentre la clinica Pederzoli di Peschiera del Garda altri 40 pazienti di cui 6 in terapia intensiva.

Per ciò che riguarda gli isolamenti domiciliari, se ne contano alle ore 8 circa di questa mattina 39.157 in totale nel Veneto, di cui 24.519 positivi. e 8.520 in presenza di sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Nella singola provincia di Verona sono invece 6.426 le persone in isolamento domiciliare, di cui 3.934 positive al virus Sars-CoV-2 e 1.075 sintomatiche.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 21 novembre 2020 ore 8

