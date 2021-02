Coronavirus: tornano a salire i casi attualmente positivi sia in Veneto che a Verona

Secondo quanto indicato del bollettino di questa mattina, sabato 20 febbraio, fornito da Azienda Zero, a livello regionale in Veneto si contano nuovi 668 tamponi positivi rispetto a ieri sera. Il numero di persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 è salito da 21.470, indicato alle ore 17 di venerdì, a quota 21.787 segnalato alle ore 8 di oggi, mentre nella singola provincia di Verona si contano nuovi 97 tamponi positivi ed i casi attualmente positivi sono passati da 1.929 a 1.995.

Report Regione Veneto sabato 20 febbraio ore 8

Il triste dato dei decessi totali da inizio pandemia è salito questa mattina a quota 9.701 morti totali in Veneto, vale a dire 4 vittime in più rispetto a ieri sera, delle quali nessuna nella provincia scaligera dove i morti totali restano 2.270.

Per quanto riguarda i ricoveri, negli ospedali del Veneto troviamo questa mattina 772 persone tuttora positive al virus e curate in area non critica (-10), mentre altre 100 si trovano nelle terapie intensive (+1), per un totale di 872 pazienti (-9). Nella singola provicia di Verona sono invece segnalate 159 persone tuttora positive al virus e ricoverate negli ospedali scaligeri (+4), delle quali 145 curate in area non critica (+4) ed altre 14 nelle terapie intensive (dato stabile rispetto a ieri).

