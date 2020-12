Coronavirus: in Veneto sfondata la soglia dei 100 mila casi attuali positivi e altri 23 morti

Secondo quanto riportato da Azienda Zero nel bollettino di oggi, domenica 20 dicembre, con i dati aggiornati alle ore 8, in Veneto si registrano altri 2.234 casi di tampone positivo al coronavirus Sars-CoV-2 rispetto a ieri sera. Nella singola provincia di Verona 516 in più. Il numero delle persone attualmente positive al virus in Veneto ha quindi sfondato la soglia dei 100 mila, per l'esattezza i "casi attualmente positivi" sono questa mattina 100.089. Di questi, nella singola provincia di Verona, che è la più colpita del Veneto, sono quest'oggi 20.589 i positivi attuali.

Report Regione Veneto casi e ricoveri domenica 20 dicembre ore 8

Anche il numero delle vittime continua purtroppo a crescere: in Veneto ad oggi sono 5.434 i morti totali, vale a dire 23 in più rispetto a quelli indicati nel bollettino alle ore 17 di sabato sera. Per la provincia di Verona, anche in questo caso la più flagellata della Regione, i decessi totali sono saliti dai 1.396 di ieri sera a quota 1.400, vale a dire 4 morti in più.

Per quanto riguarda i ricoveri, in Veneto si contano questa mattina 2.966 pazienti tuttora positivi al virus (+9), di cui 2.627 in area non critica (+12) e 339 nelle terapie intensive (-3). In merito alla singola provincia di Verona, troviamo questa mattina 681 pazienti tuttora positivi al virus curati nei vari ospedali scaligeri (+11), di cui 591 in area non critica (+12) e 90 nelle terapie intensive (-1).

Report Regione Veneto casi e ricoveri domenica 20 dicembre ore 8

Allegati