Coronavirus: in Veneto 110 tamponi positivi, mentre in Borgo Roma salgono i ricoverati

Secondo quanto riportato nell'ultimo bollettino della Regione Veneto con i dati aggiornati alle ore 8 di stamattina, sabato 19 settembre, il numero di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito di 110 unità rispetto a ieri sera. Alla singola provincia di Verona vengono attribuiti 24 nuovi casi, mentre 23 sono a Treviso, 27 a Venezia e 19 a Vicenza.

Per quanto concerne il numero di "casi attualmente positivi" si è passati a livello regionale dai 3.022 di ieri sera, agli odierni 3.045, vale a dire +23. Nella solo provincia di Verona ieri erano 532, mentre stamane si contano 551 "casi attualmente positivi" (+19). Il numero complessivo dei deceduti resta immutato in tutto il Veneto, fermo a quota 2.158 morti di cui nel territorio veronese 597.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 19 settembre 2020 ore 8

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, quest'oggi risultano 193 pazienti totali (+16), di cui 176 nelle aree non critiche e 17 nelle terapie intensive. Nel computo dei soli pazienti ricoverati in ospedale e tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 troviamo invece 135 persone (+6), delle quali 125 curate in area non critica (+7) e 10 nelle terapie intensive (-1).

Nel Veronese si registra una moderata tendenza all'aumento dei ricoveri, in particolar modo nell'ospedale di Borgo Roma. In totale sono oggi 39 le persone ricoverate nelle strutture veronesi e tuttora positive al virus, vale a dire 8 in più rispetto a ieri sera. Nel dettaglio i pazienti sono così distribuiti: 18 ricoveri all'ospedale di Borgo Roma (+7), tutti in area non critica, 6 a Legnago di cui 1 in terapia intensiva, 2 a San Bonifacio, 4 a Villafranca di Verona di cui 1 in terapia intensiva, 6 all'ospedale di Don Calabria di Negra di cui 1 in terapia intensiva e, infine, 3 pazienti in area non critica alla Pederzoli di Peschiera del Garda (+1).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 19 settembre 2020 ore 8

Allegati