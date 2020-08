Coronavirus: in Veneto +37 tamponi positivi, +8 a Verona e 2 nuovi ricoveri a Borgo Trento

Secondo i dati riferiti da Azienda Zero della Regione Veneto nel bollettino di oggi, martedì 18 agosto, aggiornati alle ore 8, il numero totale di casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 è salito rispetto a ieri sera di ulteriori +37 unittà. Molti di questi casi sono assegnati alla provincia di Treviso (+21), mentre a quella di Verona ne vengono attribuiti stamane +8.

In merito al dato dei "casi attualmente positivi", in tutta la regione si è passati dai 1.653 di ieri sera agli odierni 1.688, vale a dire 35 in più. Nella singola provincia di Verona ieri sera si contavano 197 "casi attualmente positivi", mentre stamane si è arrrivati a quota 205 (+8). Il numero dei decessi non è mutato rispetto a ieri sera, con 2.098 vittime in tutto il Veneto, di cui 593 solo nel territorio veronese.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 18 agosto 2020 ore 8

Per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali per acuti, si contano oggi 128 persone degenti in tutta la regione (+1 rispetto a ieri sera), tra pazienti tuttora positivi e già negativizzati, suddivisi in 121 nelle aree non critiche e 7 nelle terapie intensive. Tra i soli pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 si registra un lieve incremento con 48 ricoveri (+2), di cui 42 in area non critica (+1) e 6 nelle terapie intensive (+1). La situazione muta al rialzo anche nella singola provincia di Verona, dove i ricoverati totali sono diventati 6, vale a dire +2 rispetto a ieri sera, distribuiti come segue: 1 all'ospedale di Borgo Roma, 3 in Borgo Trento (+2 rispetto a ieri sera), 1 a Legnago e 1 a San Bonifacio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il Report Regione Veneto casi e ricoveri 18 agosto 2020 ore 8

Allegati