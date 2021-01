Coronavirus: in Veneto nessun decesso, ma ieri sera 106 morti in più. Calo attuali positivi

Secondo quanto indicato nel bollettino fornito da Azieda Zero in tutto il Veneto si registrano oggi, sabato 16 gennaio alle ore 8, 231 soli nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rispetto a ieri sera. Alla provincia di Verona ne vengono attribuiti 38.

Report Regione Veneto 16 gennaio 2021 ore 8

Il dato dei "casi attualmente positivi" a livello regionale è calato a quota 72.371, di cui nella provincia di Verona 19.478. Rispetto a ieri sera il bollettino non indica alcuna variazione nel computo dei decessi, fermo a quota 7.932 per il Veneto, di cui 1.930 nella singola provincia scaligera. Nella serata di ieri, tuttavia, si contavano ben 106 morti in più rispetto al mattino.

In merito ai ricoveri ospedalieri, i pazienti tuttora positivi al virus curati nelle strutture della Regione Veneto sono al momento 2.655 (+3), di cui 2.317 in area non critica (-1) e 338 nelle terapie intensive (+4). Per quel che riguarda i ricoveri nella singola provincia di Verona, sono saliti a quota 703 totali rispetto a ieri sera (+2), di cui 621 in area non critica (+1) e 82 nelle terapie intensive (+1).

Report Regione Veneto 16 gennaio 2021 ore 8

Allegati