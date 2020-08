Coronavirus: in tutto il Veneto ci sono 1.607 casi attualmente positivi, 182 a Verona

Secondo i dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati alle ore 8 di questa mattina, domenica 16 agosto, il numero dei casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 (dato cumulativo) è salito dalle ore 17 di ieri di +44 unità. Buona parte di questi nuovi casi sono stati assegnati da Azienda Zero alla provicia di Verona, vale a dire +19, raggiungendo così 5.366 casi totali nel dato storicizzato.

Report Regione Veneto casi e ricoveri 16 agosto 2020 ore 8

Per quanto riguarda il numero dei "casi attualmente positivi" all'interno dell'intera regione si è saliti a quota 1.607, vale a dire 34 in più rispetto ai 1.573 di ieri sera. Nella singola provincia di Verona si è passati da 169 "casi attualmente positivi" indicati ieri sera, agli odierni 182 (+13). Il numero dei decessi è invece rimasto invariato in tutta la regione, fermo a quota 2.096.

In merito ai ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, si contano oggi 122 degenze totali (dato stabile), pazienti sia positivi che già negativizzati, di cui 117 nelle aree non critiche e 5 in terapia intensiva. Tra i pazienti tuttora positivi troviamo oggi 39 persone ricoverate (-1 rispetto a ieri sera), di cui 35 in area non critica e 4 in terapia intensiva. Resta invariata la situazione nel territorio veronese, dove i ricoverati tuttora positivi al virus Sars-CoV-2 sono 3, tutti in area non critica e distibuiti a Borgo Roma, Borgo Trento e San Bonifacio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il Report Regione Veneto casi e ricoveri 16 agosto 2020 ore 8

Allegati